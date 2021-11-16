"يُدَرَّس في الثانوية".. طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن منهج رابعة ابتدائي -صورة

كتب- مصراوي:

تقدم النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة، اليوم الثلاثاء، إلى وزير التربية والتعليم بشأن صعوبة منهج رابعة ابتدائي.

وقال حسان، في طلب الإحاطة، إن منهج رابعة ابتدائي يتم تدريسه في ثانية ثانوي عام، مشيرًا إلى أن المدرس من الأساس غير مؤهل للقيام بهذه المهمة.

وطالب حسان بضرورة تدخل وزير التربية والتعليم لوقف هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة الحرص على مصلحة الطلاب.

وقدم النائب زكريا حسان هذا الطلب بعد ساعات أيضًا من تصريحات للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قال فيها إنه لا داعي للهلع من امتحانات الصف الرابع الابتدائي هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي لن تخرج عن المقررات التي درسها التلاميذ، مشيراً إلى أنه في حالة حدوث أي طوارئ تحول دون إمكانية الانتهاء من جميع المناهج قبل الامتحان لن يجد التلميذ أي أجزاء لم تتم دراستها في الامتحانات.

وأشار الوزير إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون عبارة عن امتحانات قصيرة مدتها 25 دقيقة، تستهدف أسئلتها قياس فهم التلاميذ مخرجات التعلم المستهدفة من المقررات المدروسة، ولن تطلب امتحانات الصف الرابع الابتدائي من التلاميذ "تسميع الدروس" حيث لا مجال للاهتمام بقياس الحفظ أبدًا.