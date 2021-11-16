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أمين سر "خطة النواب" للحكومة: لن نقبل مشروعات قوانين غير منضبطة دستوريًّا

04:06 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
أمين سر "خطة النواب" للحكومة: لن نقبل مشروعات قوانين غير منضبطة دستوريًّا

النائب عبد المنعم إمام

كتب- مصراوي:
رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مشيرًا إلى أنه مجرد أوراق من قبل الحكومة لتبرير إجراءات خاطئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقال إمام إنه يرفض القانون شكلاً؛ لأنه لم يكن على قدر المستوى الدستوري والقانوني مع أهمية هذا القانون.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى أن الحكومة لا تمتلك قدرة كافية لصياغة هذا القانون؛ لأن اللجنة حاولت كثيراً من أجل عدم دستورية هذا القانون ولكنها لم تنجح بطريقة جيدة.

ووصف إمام مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بأنه لا يتعدى كونه قصاصات ورق، مؤكداً رفضه مشروع القانون واستند إلى أن المادة ٦٢ من الدستور التي تكفل حرية التنقل والمادة ٥٣ من قانون الإرهاب تنص على أن التدابير لمواجهة الأخطار الإرهابية لمدة ٦ أشهر ولا يجوز تجديدها إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس؛ ولكن القانون مدته سنة وهذا مخالف دستورياً.
وانتقد رئيس حزب العدل ضعف الأداء التشريعي للحكومة، قائلاً إن مجلس النواب به من الكفاءات القانونية التي تستطيع أن تقدم مشروعات قوانين سليمة ومنضبطة.

عبدالمنعم إمام لجنة الخطة والموازنة مشروعات القوانين مجلس النواب

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