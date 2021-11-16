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فيديو- يقظة سائق تنقذ السكة الحديد من كارثة: عربة نقل محملة بالأسمنت على السكة

04:03 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
فيديو- يقظة سائق تنقذ السكة الحديد من كارثة: عربة نقل محملة بالأسمنت على السكة

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

تمكن خالد رشدي قائد قطار بضائع القاهرة بخط الواحات البحرية، من تفادي الوقوع في كارثة على خط السكة الحديد بالواحات البحرية.
وقال قائد القطار، لمصراوي، إنه اثناء مسير قطار بضائع على خط السكة الحديد بالواحات البحرية، في الساعة 2 صباح اليوم الثلاثاء، لاحظ وجود جسم مضيء عند الكيلو 32، تبين أنها سيارة نقل ثقيل محملة بأسمنت.

كيف أنقذ القطار؟

وأضاف رشدي، أنه تمكن من قفل يد السرعات والتعامل مع الموقف وتفادي حادث جسيم مع السيارة.

ما السبب؟

ولفت قائد القطار، إلى أن هناك أكثر من 30 معبر غير شرعي على مسافة 350 كم، مطالبا بإغلاق المعابر أو التعاقد مع السكة الحديد لعمل مزلقانات قانونية.

خالد رشدي قطار بضائع انقاذ سيارة حادث اصطدام الواحات البحرية

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