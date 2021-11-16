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اتصالات النواب" تقف دقيقة حداد على النائب أحمد زيدان بحضور الوزير

03:48 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
اتصالات النواب" تقف دقيقة حداد على النائب أحمد زيدان بحضور الوزير

النائب احمد زيدان

كتب- نشأت علي:

استهلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي اجتماعها في حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، بالوقوف دقيقه حداد على النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتقدمت اللجنة بخالص العزاء لأسرة النائب أحمد زيدان، وأكد النائب أحمد بدوي أن الحزن والأسى يخيم على المجلس لاسميا وأنه من الشخصيات المحترمة وله دور بارز في جميع التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات.

كما تقدم الوزير، بخالص العزاء لوفاه البرلماني مؤكدا أنه عاصره وتعاون معه، فهو على خلق فاضل وذو خبره وله إسهامات ستظل نتذكرها في مختلف عمل لجنة الاتصالات ومجلس النواب.

وكان النائب أحمد زيدان يشغل منصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

أحمد زيدان اتصالات النواب مجلس النواب أحمد بدوي عمرو طلعت

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