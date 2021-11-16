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رئيس تنشيط السياحة يلتقي الشركات المصرية العاملة في السوق الأمريكي

03:43 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
رئيس تنشيط السياحة يلتقي الشركات المصرية العاملة في السوق الأمريكي

جانب من اللقاء

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدداً من ممثلي كبرى شركات السياحة المصرية العاملة في السوق الأمريكي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات مشاركة وزارة السياحة والآثار في مؤتمر "اتحاد شركات السياحة الأمريكية" والذي سيُعقد خلال الفترة من 7 وحتى 10 ديسمبر القادم بمدينة سان ديجو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وبحسب بيان اليوم، حضر الاجتماع ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، ووائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالهيئة.

وناقش اللقاء، أوجه التعاون المشترك للاستفادة من المشاركة في هذا المؤتمر للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، ووضع مصر على قائمة المقاصد السياحية الأكثر تفضيلاً في السوق الأمريكي، ودفع مزيد من الحركة السياحة الوافدة من هذا السوق لمصر.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة خلال اللقاء، خطة وزارة السياحة والآثار والهيئة لتعزيز التواجد المصري بالسوق الأمريكي، وتسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتنوع منتجاته وأنماطه السياحية بالإضافة إلى أنه يعد مقصداً آمناً، مضيفاً أن السوق الأمريكي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

عمرو القاضي الشركات المصرية السوق الأمريكي تنشيط السياحة

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