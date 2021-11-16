Masrawy logo white

الطقس.. الأمطار تضرب 10 مناطق كبرى غدا.. وتكون رعدية أحيانا

02:27 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
الطقس.. الأمطار تضرب 10 مناطق كبرى غدا.. وتكون رعدية أحيانا

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 17 نوفمبر على مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، إنه يسود -نهارا- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لفترة الليل، يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية)، على فترات متقطعة من 40% إلى 50% تقريبا، يصاحبها نشاط للرياح.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20%.

3

الطقس الأمطار الأرصاد درجات الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا