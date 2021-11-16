كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 17 نوفمبر على مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، إنه يسود -نهارا- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لفترة الليل، يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية)، على فترات متقطعة من 40% إلى 50% تقريبا، يصاحبها نشاط للرياح.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20%.