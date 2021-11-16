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السياحة تشارك في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية

02:23 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، شاركت في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الـ 41 والذي نظمته المجموعة المصرية للتسويق بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وبحسب بيان اليوم، تفقدت نائب الوزير، الأجنحة المختلفة بالمعرض، واطلعت على المنتجات المتنوعة بها والتي تدخل في نطاق الفنادق والخدمة والمطابخ والمطاعم والمفروشات وغيرها.

وأكدت نائب الوزير، أن المعرض وما يحتويه من منتجات يعكس أهمية صناعة السياحة وتأثيرها الكبير على العديد من الأنشطة والصناعات الأخرى، كما أن تنظيم مثل هذه المعارض الكبرى والهامة تعكس صورة إيجابية عن المقصد المصرى وقدرته على تنظيم الأحداث الهامة سواء معارض أو مؤتمرات وغيرها.

وأشادت نائب الوزير، بالمنتجات المعروضة والتي تم تصنيعها بأيد مصرية وأوضحت أن هذه المنتجات المتميزة التي ترقى إلى مستوى التصدير تعكس جودة الصناعة المصرية، كما أثنت على مسابقات الطهاة والتي تدمج بين أنواع الأطعمة المختلفة والمتميزة مثل الطعام الصحي والأطعمة النباتية.

كما شددت نائب الوزير على وجوب اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة المتعلقة بالسلامة الغذائية والوقاية الشخصية أثناء مراحل إعداد الطعام بما يكفل الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والسائحين.

معرض تجهيزات الفنادق وزارة السياحة المنشآت السياحية غادة شلبي

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