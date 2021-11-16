١٧١٠٠ إزالة.. وزير الري: التصدي بكل حسم للتعديات على المجاري المائية بمختلف المحافظات -صور

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات.

وأكد عبد العاطي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الوزارة عازمة على إزالة كل المخالفات أيًّا كان حجمها أو مرتكبها، وتحميل المتعدين كل تكاليف الإزالات.

وأشار وزير الري إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ١٧١٠٠ حالة تعدٍّ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًّا.

وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائي لنهر النيل والمباني المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل والإشغالات المخالفة بمختلف المحافظات.

ونوه عبد العاطي بأنه تم خلال يومين بمحافظة الجيزة تنفيذ عدد (١٦) قرار إزالة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعدد (٩) قرارات إزالة بدائرة قسم شرطة العجوزة عبارة عن أعمال ردم ومبانٍ وأسوار من الطوب الأبيض ومراسي مخالفة وإشغالات مخالفة، وتمت الإزالات بالتنسيق مع قوات الأمن بالجيزة وشرطة المسطحات.

وكان أبرز التعديات التي تم تنفيذها بمحافظة الجيزة إزالة تعدٍّ بالردم في مجرى نهر النيل بنادي المعلمين بالجيزة بعرض ٦ مترات وطول ١٠٠ متر، وأعمال خرسانية مخالفة بمرسى نيوبانوراما على كورنيش النيل ومزارع مخالفة بالمنطقة المحظورة بالبدرشين.

وتم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة بمحافظة سوهاج، بمركز دار السلام، بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة دار السلام وتأمين مركز شرطة دار السلام والتعديات المزالة عبارة عن (٨) تعديات ردم بمساحة ١٧٣٠ متراً مربعاً وعدد (١) مبنى بلوك أبيض مخالف بمساحة ١٢٠ متراً مربعاً، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (٦) قرارات بمركز أخميم عبارة عن مبانٍ من البلوك بمسطح ٣٩٠ متراً مربعاً، وعدد (٢) قرار بمركز المراغة عبارة عن سور من البلوك بمساحة ٢٠٠ متر مربع بالمنطقة المحظورة، ومبنى من البلوك بمساحة ١٥٠ متراً مربعاً، بالتعاون مع الوحدات المحلية وتأمين من مراكز الشرطة.

وتم تنفيذ عدد (٣٠) قرار إزالة في محافظة دمياط، بقريتَي البستان والعادية بمركز دمياط عبارة عن مخالفات ردم ومخالفات أخرى بمساحة ٩١٦ متراً مربعًا، كما تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة لمبانٍ بمساحة ١٩٥٠ متراً مربعاً بقرية كفر ناصر بمركز ببا بمحافظة بني سويف وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة لتعدي بمبانٍ من البلوك الأبيض بمساحة ٤٨٨ مترًا مربعًا بناحية دماريس والبرجاية بمركز المنيا.