هيئة الدواء تصدر قرارا بضرورة استخدام الباركود الدولي للسلع الطبية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 499 لسنة 2021.

ونص القرار في المادة الأولى: تلتزم مصانع وشركات وموزعو ومستوردو ومخازن المستلزمات الطبية بجميع أنواعها ومصادرها التي تتعامل بالسوق المصري، باستخدام الباركود الدولي للسلع (GTIN(بالنسبة لكافة المستلزمات الطبية التي يتم تداولها داخل السوق المحلي، خلال التعامل على المنصة الإلكترونيةME DEVIEE، على أن يتم ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ بدء العمل بهذا القرار.

المادة الثانية: يصدر رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية دليل عمل تنظيمي متضمنا القواعد والإجراءات والمراحل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.