Masrawy logo white

هيئة الدواء تصدر قرارا بضرورة استخدام الباركود الدولي للسلع الطبية

12:36 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
هيئة الدواء تصدر قرارا بضرورة استخدام الباركود الدولي للسلع الطبية

هيئة الدواء المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 499 لسنة 2021.

ونص القرار في المادة الأولى: تلتزم مصانع وشركات وموزعو ومستوردو ومخازن المستلزمات الطبية بجميع أنواعها ومصادرها التي تتعامل بالسوق المصري، باستخدام الباركود الدولي للسلع (GTIN(بالنسبة لكافة المستلزمات الطبية التي يتم تداولها داخل السوق المحلي، خلال التعامل على المنصة الإلكترونيةME DEVIEE، على أن يتم ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ بدء العمل بهذا القرار.

المادة الثانية: يصدر رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية دليل عمل تنظيمي متضمنا القواعد والإجراءات والمراحل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

Capture

هيئة الدواء المصرية الباركود السلع الطبية المستلزمات الطبية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا