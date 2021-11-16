مجانا.. انطلاق خدمة الانترنت داخل محطة مصر برمسيس أول ديسمبر

كتب – أسامة علي:

أعلنت شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية، إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذراع الاستثماري لوزارة النقل، بالتعاقد مع شركة كيميت KMT بهدف توفير خدمة انترنت مجاني Wi-Fi داخل المحطة بجميع أرصفتها وساحاتها وسوف تنطلق الخدمة رسميا 1/12/2021. بحسب بيان صحفي.

وتعد شركة كيميت KMT هي شركه مصرية تأسست عام 2016 وقامت بتنفيذ بعض المشروعات الإعلامية في مرافق السكة الحديد ومترو الانفاق بالقاهرة الكبرى ذات طابع ثقافي خدمي.

ويعد مشروع توفير خدمة انترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس أحد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفه من الجمهور بالإضافة إلى تعزيز الصورة العالمية للمحطة وقطاع النقل بصفة عامة أمام رواد المحطة من المواطنين والسائحين.

يأتي ذلك، في سبيل تطوير خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والسعي إلى توفير الرفاهية لجمهور رواد محطة مصر برمسيس لتضاهي محطات القطارات العالمية.