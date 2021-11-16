الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي "بشير ٢٢"

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين "بشير ٢٢" الذي تجريه إحدى التشكيلات المدرعة بالجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام.

وبحسب بيان، يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد خلالها على الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة الوحدات والتشكيلات لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط للتأكد من تفهمهم لمهامهم ومدي استيعابهم الكامل لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام بإحترافية عالية، أعقب ذلك إجراءات تنسيق التعاون لكافة عناصر تشكيل العملية.

ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل العملية.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثانى الميداني، مشيداً بدورهم البطولى فى عودة الحياة لطبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء لينعم أهلها بالأمن والاستقرار.

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس، مشيداً بالجهد الذي يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.

حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.