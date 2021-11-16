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جبالي يلتقي رئيس جمهورية المجر في زيارة رسمية

11:28 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
جبالي يلتقي رئيس جمهورية المجر في زيارة رسمية

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب- مصراوي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، يانوش آدير رئيس الجمهورية المجرية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى دولة المجر.

وأكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات المصرية- المجرية راسخة وعميقة وتاريخية، مؤكداً أن البلدَين لديهما إرادة حقيقية لتعزيز تلك العلاقات على كل الأصعدة، مشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والذي تُمثل الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى انعكاساً حقيقياً له.

ورحب يانوش آدير رئيس الجمهورية المجرية، بالوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن مصر والمجر لديهما العديد من القواسم المُشتركة، مُشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة، والذي يتلاءم مع العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين، مشيراً إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر مؤخراً، التي تأتي كامتداد أصيل لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى متميز ومتقدم.

مجلس النواب حنفي جبالي رئيس المجر دولة المجر

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