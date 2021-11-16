"النواب" يبدأ جلساته بمناقشة "ساخنة" لبيانات عاجلة بشأن سيول أسوان

كتب- مصراوي"

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس بمناقشة بيانات عاجلة مقدمة من عدد من النواب بشأن السيول وأوضاع الطقس في محافظة أسوان.

وأكد رئيس الجلسة أنه لن يسمح لأي أحد الحديث في هذا الموضوع إلا لمن تقدموا بطلب بيانات عاجلة.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة توفير الاعتمادات اللازمة للتعامل مع الأضرار المختلفة الناجمة عن أزمة السيول، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بأهالي المحافظة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده محافظ أسوان مع ممثلى المجتمع المدنى الذين بادروا بتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للمتضررين من تداعيات السيول التي شهدتها بعض مدن المحافظة منذ 3 أيام، وذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، بجانب اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى مديرى الإسكان والتضامن الاجتماعى والمشروعات، علاوة على رؤساء مراكز ومدن أسوان ودراو وكوم أمبو.