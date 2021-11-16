نائب وزير الطيران يبحث التعاون المشترك مع "بوينج" و"إيرباص" بمعرض دبي

كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، مع وفدي شركتى "بوينج" و"إيرباص" العالميتين في مجال تصنيع الطائرات، آليات التعاون المشترك بين الشركة الوطنية مصر للطيران والشركتين، والذي يمتد لعشرات السنين في مجال صناعة النقل الجوي.

جاء ذلك خلال فاعليات معرض دبي الدولي للطيران في دورته الـ17، والذي يستمر حتي 18 نوفمبر الحالي بمدينة دبي.

وناقش الطيار منتصر مناع مجالات التعاون ومنها التدريب وغيرها، حيث تعد مصر للطيران شريك رئيسي لشركتى "بوينج" و"إيرباص" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن التعاون الذى يتم بين الشركتين وقطاع الطيران المدني المصري، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لشركات الطيران المصرية لتحديث أسطولها الجوي.

حضر اللقاء باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس لشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.