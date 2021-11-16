منفعة عامة.. الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات حكومية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، 3 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

القرار الأول: رقم 3026 لسنة 2021 باعتبار مشروع إقامة توسعات بمستشفيات قنا الجامعية التابعة لكلية الطب البشري بجامعة جنوب الوادي من أعمال المنفعة العامة.

القرار الثاني: رقم 3027 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة شارع عمر المختار بحي المطرية بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

القرار الثالث: رقم 3030 لسنة 2021 باعتبار مشروع إقامة عدد 4 محطات معالجة الصرف الصحي بناحية مركزي دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.

وجاءت التفاصيل الكاملة للقرارات في الجريدة على النحو التالي: