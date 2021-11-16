Masrawy logo white

منفعة عامة.. الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات حكومية

11:25 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
منفعة عامة.. الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات حكومية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، 3 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

القرار الأول: رقم 3026 لسنة 2021 باعتبار مشروع إقامة توسعات بمستشفيات قنا الجامعية التابعة لكلية الطب البشري بجامعة جنوب الوادي من أعمال المنفعة العامة.

القرار الثاني: رقم 3027 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة شارع عمر المختار بحي المطرية بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

القرار الثالث: رقم 3030 لسنة 2021 باعتبار مشروع إقامة عدد 4 محطات معالجة الصرف الصحي بناحية مركزي دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.

وجاءت التفاصيل الكاملة للقرارات في الجريدة على النحو التالي:

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مستشفيات قنا كلية الطب البشري جامعة جنوب الوادي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. حالة الطقس حتى الأحد المقبل.. أمطار ورياح وشبورة وانخفاض حرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا