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عالج المهمشين خلال جائحة كورونا .. الهجرة تهنئ المصري الأسترالي "دانيال نور" لفوزه بشخصية العام

11:22 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
عالج المهمشين خلال جائحة كورونا .. الهجرة تهنئ المصري الأسترالي "دانيال نور" لفوزه بشخصية العام

المصري الأسترالي دانيال نور يفوز بشخصية العام

كتب- أسامة علي:

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور المصري الأسترالي دانيال نور، لاختياره شخصية العام في "New south wales" الأسترالية.

وفي سياق متصل، أشادت وزيرة الهجرة بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق، خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى، ضمن مبادرة "street side Medics"، التي دشنها وعددا من أصدقائه في القطاع الطبي.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود الشباب المصريين بالخارج، وحرصهم على بذل أقصى جهد ممكن لرفعة اسم بلدهم، وإعلاء قيم المحبة والإنسانية، مؤكدة أن المعدن المصري والمصريين بالخارج حريصون على العطاء والتعاون.

ورغم عمل د. دانيال نور، بكامل طاقته في مستشفى "Royal North Shore" إلا أنه قاد فريقا قوامه 145 متطوعا، انتشروا في أنحاء "نيو ساوث ويلز" قدموا مساعداتهم لأكثر من 300 مشرد، ما جعله على رأس قائمة الشباب المكرمين.

تعد المبادرة التي دشنها دانيال، مبادرة غير هادفة للربح، وجاء تكريمه ضمن 4 شخصيات قدمت جهودا استثنائية للمواطنين خلال جائحة كورونا.

نبيلة مكرم وزارة الهجرة دانيال نور شخصية العام

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