كورونا في 24 ساعة| زيادة بالوفيات.. وتنبيه عاجل من التعليم لمنع انتشار عدوى كورونا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأ زمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288114 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 946 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 68 حالة جديدة.

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