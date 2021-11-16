التمويل العقاري| الإسكان تعلن موعد الاستعلام عن شقق "سكن لكل المصريين 2"

​​كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التطوير العقاري، إن الصندوق حاليًا يعمل على فرز ملفات المتقدمين في المرحلة الثانية من شقق سكن لكل المصريين 2، حيث انتهى التقديم يوم 4 أكتوبر الماضي.

وأضافت عبدالحميد في تصريحات صحفية، أنه تم إرسال الملفات للاستعلام لكافة المتقدمين في المدن التي لا يوجد بها أولوية في الحجز، من أمس الاثنين.

وتابعت: "نعمل حاليًا على فرز المتقدمين في المدن التى يوجد بها أولوية لتحديدها أولًا ثم إرسال الملفات إلى جهة الاستعلام والتحويل الملف إلى البنوك".

وأشارت إلى أن الطرح الأخير شهد شقق لمحدودي الدخل في عدد كبير من المدن، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لدخل الأعزب 4500 جنيه والأسرة 6000 جنيه، كما شمل الطرح شقق للإسكان المتوسط سيتم تسليمها بعد 3 سنوات وكان الحد الاقصى لدخل الأعزب 10 آلاف والأسرة 14 ألف جنيه.

المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين هي أولى المشروعات التى يتم طرحها بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%، بعد أن أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة في 13 يوليو الماضي.

وجاءت المحافظات والمناطق التي بها عدد المتقدمين أكبر من عدد الوحدات على النحو التالي:

- كفرالشيخ: مركز الحامول، ومركز سيدى سالم، ومركز قلين.

- الوادي الجديد: مركز الفرافرة.

- سوهاج: مركز المراغة، ومركز المنشأة، ومركز طما، ومركز طهطا.

- المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومركز بني مزار ، ومركز مطاى .

- الشرقية: مركز أبو كبير، مركز فاقوس، ومركز مشتول السوق.

- أسيوط: مدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط.

- الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة.

- بني سويف: مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بنى سويف، ومركز الفشن.

- قنا: مدينة قنا الجديدة، مركز حاجر الجبل، ومدينة غرب قنا، ومركز القارة (أبو تشت)، ومركز القارة (أبو شوشة).

- الأقصر: مدينة طيبة الجديدة.

- الإسماعيلية: مركز فايد، ومركز البياضية، ومركز القصاصين.

- الغربية: مركز كفر الزيات.

- المنوفية: مركز السادات (الخطاطبة).

- البحيرة: مركز بدر.

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