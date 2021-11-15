أول تعليق من الكهرباء على انفجار كابل داخل محول في "النايل سات"

كتب- محمد صلاح:

انفجر محول كهربائي في منطقة النايل سات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بحسب شهود عيان.

وأكدت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن المحطة تسمى محطة التعاون جهد 66 ك.ف.أ والتي تغذي مدينة الإنتاج الإعلامي ومنطقة النايل سات، تعرض أحد المحولات الموجود بها لحريق، وعلى الفور تم استدعاء الحماية المدنية لإطفاء الحريق.

ونوهت مشالي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أنه تم تأمين كافة المحولات الموجودة داخل المحطة واستقرار التغذية الكهربائية للمناطق المجاورة ومدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر.

وأشارت إلى أنها وجهت المهندس جمال عبدالناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالذهاب للمحطة لمعرفة الأسباب وراء خروج تلك المحول، واندلاع النيران فيه وإعداد تقرير مفصل بالواقعة وأسبابها.