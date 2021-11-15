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أول تعليق من الطرق والكباري على صور سلم المرج

09:09 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
أول تعليق من الطرق والكباري على صور سلم المرج

اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري

كتب- أسامة علي:

علق اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة طرق والكباري، على الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر مواطنين يستخدمون سلمًا خشبيًا لعبور الطريق الدائري في منطقة المرج.

وقال رئيس هيئة الطرق والكباري في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن هذا التصرف سلوك غير حضاري، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع المحافظة للتصدي لمثل هذه الظواهر غير المقبولة.

وأضاف مصطفى، أنه سيتم القضاء على أي ظاهرة سلبية وغير حضارية كانت تتم على الطريق الدائري في الأوقات الماضية، موضحًا أنه سيتم مراقبة الطريق الدائري بالكاميرات عقب الانتهاء من تطويره.

حسام الدين مصطفى هيئة طرق والكباري سلم المرج مواقع التواصل الاجتماعي

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