الجامعة البريطانية تكرّم نقيب الإعلاميين لدوره في ضبط المشهد الإعلامي المصري

كتب- مينا غالي:

كرمت الجامعة البريطانية النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ لدوره في ضبط المشهد الإعلامي المصري، وإلزام جميع العاملين في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة في الشعب الخمسة (الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج) بتقنين أوضاعهم وألتزامهم الكامل بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء ذلك التكريم في حفل تخرج كلية الإعلام بالجامعه حيث قام الاستاذ الدكتور محمد شومان بإهداء درع الجامعه لنقيب الإعلاميين وأثناء كلمته للخريجين قال نقيب الإعلاميين: "أتوجه بالشكر للجامعه البريطانية اساتذة وطلابا واهنئ الخريجين وأولياء أمورهم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رؤية ابنائهم في هذا اليوم السعيد".

وأضاف نقيب الاعلاميين أن يوم التخرج هو يوم الميلاد للحياة العمليه التي يجب أن تبداها بالإصرار والجهد والعمل الجاد حتى تتحقق أحلامكم جميعا كل في تخصصه.

وقال إن الجمهورية الجديدة التي يبنيها الرئيس السيسي أنتم أيها الشباب أحد أهم أعمدتها الرئيسه فكونوا من اليوم على قدر المسئولية.