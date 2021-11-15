التموين: زيادة المخزون الاستراتيجي من الدقيق في المحافظات الساحلية

كتب- محمد سامي:

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم لأكثر ‏من 3 أشهر وضخ كميات كبيرة من الدقيق الذي يصرف على بطاقة ‏الدعم.

وتلقى الوزير تقريرًا من مديرية ‏تموين البحر الأحمر حول الموقف من توافر الدقيق وأفاد إلى توافر الدقيق بكل مخبز يتعدى 10 أيام تحسبًا للأمطار بتلك ‏المحافظة، وبخصوص المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على ‏بطاقة الدعم وأن رصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ6 ‏أشهر ومن الزيت، والأرز يتعدى 3 أشهر.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع ‏يوميًا مع مديري المديريات بالمحافظات الساحلية المخزون الاستراتيجي من ‏السلع تحسبًا للأمطار التي ستتعرض لها تلك المحافظات، وأنه ‏تلقى تقريرًا من اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة ‏لتجارة الجملة حول الموقف من المخزون الاستراتيجي في جنوب ‏سيناء والمحافظات الساحلية التابعة للشركة.

وأفاد التقرير الوارد إلى ‏وجود مخزون استراتيجي من السلع خاصة الإستراتيجية منها يتعدى الأربعة ‏أشهر، و5 أشهر في محافظة جنوب سيناء أن ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات التابعة للشركة ‏ساهم في معرفة المخزون الاستراتيجي في كل محافظة والتدخل في أي وقت ‏حال نقص أي سلعة ومعرفة احتياجات كل محافظة من السلع لحظيًا.

كما وجّه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات ‏بها والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وشدد في ‏توجيه على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية.