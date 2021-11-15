التموين: زيادة المخزون الاستراتيجي من الدقيق في المحافظات الساحلية
كتب- محمد سامي:
وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم لأكثر من 3 أشهر وضخ كميات كبيرة من الدقيق الذي يصرف على بطاقة الدعم.
وتلقى الوزير تقريرًا من مديرية تموين البحر الأحمر حول الموقف من توافر الدقيق وأفاد إلى توافر الدقيق بكل مخبز يتعدى 10 أيام تحسبًا للأمطار بتلك المحافظة، وبخصوص المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم وأن رصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ6 أشهر ومن الزيت، والأرز يتعدى 3 أشهر.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميًا مع مديري المديريات بالمحافظات الساحلية المخزون الاستراتيجي من السلع تحسبًا للأمطار التي ستتعرض لها تلك المحافظات، وأنه تلقى تقريرًا من اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة حول الموقف من المخزون الاستراتيجي في جنوب سيناء والمحافظات الساحلية التابعة للشركة.
وأفاد التقرير الوارد إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع خاصة الإستراتيجية منها يتعدى الأربعة أشهر، و5 أشهر في محافظة جنوب سيناء أن ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات التابعة للشركة ساهم في معرفة المخزون الاستراتيجي في كل محافظة والتدخل في أي وقت حال نقص أي سلعة ومعرفة احتياجات كل محافظة من السلع لحظيًا.
كما وجّه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات بها والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وشدد في توجيه على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.
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