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حدث في 8 ساعات| حالة الطقس الأسبوع المقبل ووفاة المذيعة مها حسني

07:24 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
حدث في 8 ساعات| حالة الطقس الأسبوع المقبل ووفاة المذيعة مها حسني

مها حسني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، إعلان حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، ووفاة المذيعة مها حسني، ووزير النقل يتابع تقدم أعمال التطوير الشامل، والبابا تواضروس يتحدث عن محكامة قاتلي الأنبا إبيفانيوس.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حدث في 8 ساعات الطقس وفاة المذيعة مها حسني محافظ القاهرة

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