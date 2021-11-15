وفاة المذيعة مها حسني

(مصراوي):

أعلن خالد سالم المخرج بالتلفزيون المصري، وفاة الإعلامية مها حسني، مؤكدًا أن الجنازة شيّعت بعد صلاة العصر من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم.

وتعرضت حسني لوعكة صحية شديدة منذ أيام، حيث تم نقلها من مستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام خلال الأيام الماضية.

ونعت الصفحة الرسمية لماسبيرو المذيعة القديرة، وكتبت عبر صفحتها الشخصية عبر "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية والمذيعة الجميلة المهذبة الراقية مها حسني من مذيعات العصر الذهبي للإعلام المصري، اللهم أغفر لها وأرحمها ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم بدل سيئاتها حسنات، وأسكنها فسيح جناتك اللهم أمين يارب العالمين".