طيران الخليج ومصر للطيران توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات التعاون

كتب- محمد عبيد:

وقعت مصر للطيران، وطيران الخليج الناقل الوطني لمملكة البحرين، مذكرة تفاهم تتضمن تعزيز التعاون في مجال المشاركة بالرمز بين الناقلتين، وكذلك دراسة التعاون في مجالات الشحن الجوي والصيانة والتدريب ، وبرامج الولاء للناقلتين ، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الوقت الحالي يتطلب من جميع الشركاء المزيد من التعاون ، وتوطيد العلاقات لتقديم أفضل الخدمات للركاب، ومصر للطيران وطيران الخليج من أعرق شركات الطيران الوطنية في المنطقة، ولديهما خبرات كبيرة وإمكانات فنية وبشرية تؤهلهما لتلبية رغبات المسافرين، خاصة وأن صناعة النقل الجوي تشهد تطورا ملحوظا يتطلب مواكبة متطلبات الصناعة وتوسعة آفاق التعاون.

من جانبه قال القبطان وليد عبدالحميد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، أنه ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية نؤكد على التركيز على إتاحة وجهات جديدة للمسافرين، وتعزيز خدمات وتجربة السفر المقدمة لهم، وكذلك قدرات الشحن الجوي حيث يمثل اتفاق التعاون القائم بين الشركتين تعاون كبير بين مصر للطيران وطيران الخليج؛ ونتطلع أن يكون الأساس للمزيد من التعاون.

حضر التوقيع الدكتور مهندس اشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني ، والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية.​