التراس: تعميق التصنيع المحلي لمجموعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

كتب- مصراوي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إننا نعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال الصناعي.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي، اليوم الإثنين، بين "العربية للتصنيع"، وشركة "جاز تون" إحدى شركات مجموعة سعد الدين، وشركة "ويست بورت" الإيطالية العالمية.

وينص البروتوكول الجديد على تصنيع مجموعات تحويل وتشغيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، على أن يتم نقل التكنولوجيا والتدريب والبحوث والتطوير من خلال شركة "ويست بورت" الإيطالية العالمية.

وأوضح التراس أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع كل مجموعات عمل تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال استغلال الإمكانات التصنيعية الوطنية، بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات سعد الدين والخبرة الإيطالية العالمية في هذا المجال.

وأشار رئيس "العربية للتصنيع" إلى أنه اتفق على زيادة نسب المكون المحلي لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة، والعمل على خفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وتوطين هذه الصناعة؛ بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر التراس أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية والتوسع مستقبلًا للأسواق الإفريقية والعربية .

وأشار ماركو سيماندي، نائب رئيس شركة "ويست بورت" إلى تطلع الشركة لعقد الشراكة مع "العربية للتصنيع"؛ لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال مجموعات تشغيل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلًا عن تعزيز الفرص التسويقية للإنتاج المشترك لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالسوق المحلية والمنطقة العربية والإفريقية .

وأشاد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعد الدين، بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

ولفت سعد الدين إلى أهمية تعزيز التعاون مع "العربية للتصنيع" لتقليل اقتصاديات تصنيع مجموعات تشغيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار توجه الحكومة لتعزيز كل الجهود لتحويل المركبات وتشغيلها للعمل بالغاز الطبيعي.