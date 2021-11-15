وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور (Calidus) الإماراتية لبحث سبل التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

زار المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مقر شركة (Calidus) الإماراتية بأبوظبي، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إنه "تم خلال الزيارة، التى جاءت على هامش المشاركة في معرض "دبي للطيران 2021"، التأكيد على عمق علاقات التعاون والتكامل بين مصر والإمارات في كافة المجالات.

واستعرض مرسي ، بحسب بيان صحفى للوزارة اليوم الاثنين، الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة، كما تم بحث سبل التعاون الثنائي بين الجانبين من منطلق الإيمان بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.

وتم الاطلاع على منتجات الشركة الإماراتية من المعدات الدفاعية ذات المستوى العالي في التصميم والتصنيع، حيث أشاد مرسي بما شاهده من تطور في تصميم وتصنيع الآليات العسكرية المتنوعة والحرفية العالية في تنفيذ مراحل الإنتاج المختلفة، معربا عن تطلعه لمشاركة الشركات الإماراتية بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021"، والمزمع إقامته في الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جهته، أوضح فارس محمد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة (Calidus) الإماراتية أن الشركة تأسست عام 2015، مضيفاً أنها متخصصة في مجال تطوير وتصنيع التقنيات الدفاعية، مؤكداً اهتمام مختلف الشركات الإماراتية بالمشاركة في معرض "EDEX 2021" باعتباره حدثاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية ويمثل فرصةً وتجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح (الجوية، البرية، البحرية).

ونوه بمشاركة (Calidus) في النسخة الأولى من معرض "EDEX" عام 2018، مثنياً على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

جدير بالذكر أن معرض "دبـي للطيران 2021" يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمطار آل مكتوم الدولي في إمارة دبي، ويعد المعرض منصة عالمية تجمع القادة الدوليين بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع.