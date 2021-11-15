سحر السنباطي: الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تدعم حق الطفل في الحماية والمشاركة

كتب- مينا غالي:

قالت سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أننا نأمل في توفير الحماية والطفولة السعيدة لطفل الجمهورية الجديدة، مضيفة: "وجودنا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجعلنا نتذكر الماضي الجميل

حيث نشأنا على برامج ومسلسلات التلفزيون المصري العظيمة والتي كانت تناقش القضايا الموجودة في المجتمع وتعمل على معالجتها".

وأضافت، خلال كلمتها بورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع يونيسيف، أن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تدعم حق الطفل في الحماية والمشاركة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي

هو أول رئيس يشير إلى المجلس القومي للطفولة والأمومية، وكان قبلها يشير للطفولة من خلال حضوره اللقاءات مع أبناء الشهداء والأطفال ذوي الهمم وكريمي النسب.

وقالت إننا في عصر ذهبي للرقي بمصلحة الأطفال لأنهم هم مستقبل الوطن، وأوضحت أن لقاء اليوم هو فرصة لفتح قنوات جديدة لمزيد من الاهتمام بالطفل في الجمهورية الجديدة لأن الإعلام عليه دور كبير في زيادة الوعي

والتثقيف بقضايا الطفل.