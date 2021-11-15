أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع سكرتير عام أسيوط تنفيذ برامج توعية بمدن وقرى المحافظة

كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الاثنين، اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة أسيوط، على هامش مؤتمر كلية اللغة العربية.

وأشاد سكرتير عام محافظة أسيوط، بدور الأزهر الشريف بجميع قطاعاته في مجال التوعية بالقضايا المجتمعية والتواصل مع الناس، وحاجة الناس إلى جهود علماء الأزهر الشريف في التوعية الأخلاقية.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على دور الأزهر المجتمعي وحرصه على التواجد على أرض الواقع والمشاركة في حل المشكلات المجتمعية، والأخلاقية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، فضلًا عن دوره من خلال انتشار وعاظ الأزهر وتنفيذ مجموعة من البرامج لدعم روح الانتماء لدى الشباب ودعوتهم للعمل والاجتهاد والمشاركة في مسيرة البناء.

وناقش عياد مع سكرتير عام محافظة أسيوط، التعاون المشترك في جانب التوعية المجتمعية في مختلف الأماكن، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة داخل المحافظة.