"صحة الشيوخ" توصي بضرورة إعداد كوادر للتفتيش الجيد على صيدليات الجمهورية

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعاً، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة؛ لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ، بشأن "مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلى الهيئة".

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أيمن سعد الدين الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والمستشار محمد عادل العزب المستشار القانوني للهيئة، والمستشار محمد درويش مستشار وزير الصحة والسكان .

وأكد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية؛ لحل مشكلة الخلط بين التبعية الإدارية والفنية، ونقل تبعية الموظفين بإدارة التفتيش الصيدلي بدرجاتهم واختصاصاتهم إلى هيئة الدواء المصرية؛ بما يخدم المنظومة الصحية في مصر.

وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، بضرورة إعداد كوادر داخل هيئة الدواء المصرية بالقدر الذي يسمح بالتفتيش الجيد على صيدليات الجمهورية وإعادة تدريب المفتشين باستخدام وسائل منهجية حديثة لضبط المخالفات في منظومة الصيدلة، وإنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية بكل محافظات الجمهورية لتوليها التفتيش الصيدلي.

وأفاد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه في خلال أيام سوف يتم حل مشكلة نقل تبعية الموظفين بإدارة التفتيش الصيدلي من وزارة الصحة إلى الهيئة لسد الفراغ الناشئ بالهيئة.