منع الموظفين.. توجيه حكومي لجميع المحافظات بشأن التطبيق

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حصول جميع العاملين بالوزارة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد توفير أطقم طبية بديوان عام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع العاملين والموظفين بالوزارة ، وأوضح " شعراوي " أنه تم البدء من اليوم الاثنين منع دخول أى موظف يعمل بالادارة المحلية من دخول دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية في حالة عدم تلقي لقاح كورونا.

وقال وزير التنمية المحلية إنه بداية من أول ديسمبر المقبل لن يسمح لأى مواطن بدخول المصالح الحكومية بالمحافظات لإنهاء إجراءاته الا بعد تأكيد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR .

ووجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بإستمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين بالمحافظات، حيث قامت الوزارة بإرسال أسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح بالمحافظات والتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ، مشدداً على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية والتشديد على ارتداء الماسك الطبي ومراعاة التقاعد الاجتماعي.