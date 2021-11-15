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بمؤتمر كلية اللغة العربية بأسيوط.. "عياد" يتحدث عن دور الفلسفة الإسلامية في حل المشكلات الفكرية

01:29 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
بمؤتمر كلية اللغة العربية بأسيوط.. "عياد" يتحدث عن دور الفلسفة الإسلامية في حل المشكلات الفكرية

الدكتور نظير عياد

كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في فعاليات الأمسية الثقافية التي تم عقدت على هامش مؤتمر كلية اللغة العربية، بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بأسيوط.

وقال عياد إن الندوة تأتي استكمالًا للمناقشات العلمية والثقافية التي تثري أبحاث المؤتمر العلمي والذي يعقد تحت عنوان: "الأصول الفلسفية للعلوم الإنسانية قديمًا وحديثًا (الخلفيات _ النظريات _ المشكلات)".

وأضاف عيّاد أن الحوار والنقاش الذي تشهده مثل هذه اللقاءات هو السبيل الأمثل للوصول إلى مفاهيم منضبطة حول الكثير من القضايا المعاصرة التي تشهدها الساحة حاليًا، وتتيح هذه الحوارات الفرصة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر بما يسهم في الاتفاق على المفاهيم المناسبة للصالح العام.

وتناولت المناقشات التي عقدها الأساتذة المشاركون في الأمسية الحديث عن الفلسفة الإسلامية وعلاقتها بالواقع المعاصر، وكيفية مساهمتها في حل المشكلات الفكرية والثقافية التي نعاني منها حاليًا.

الدكتور نظير عياد مجمع البحوث الإسلامية المشكلات الفكرية كلية اللغة العربية أسيوط الفلسفة الإسلامية

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