كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت تنتهي تماما على المناطق الجنوبية، وأصبحت فرص الأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، كما تقل كميات السحب في الجنوب بشكل كبير.

وأضاف شاهين، في تصريحات تليفزيونية، أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأكثر تاثيرا في الوقت الحالي وتبدأ في التحسن بداية من الساعة السابعة صباحا.

وتابع شاهين: "يوجد برودة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، ومينفعش نلبس ملابس صيفية دلوقتي، وإحنا خارجين لازم يكون في ملابس خريفية تميل تدريجيا إلى الشتوية.. مفيش نص كوم تاني خاصة لو خارج صباحا أو راجع في وقت متأخر من الليل".

وأكد شاهين، أن فصل النصف الثاني من فصل الخريف دائما ما يشهد حالات من عدم الاستقرار وتكون المناطق الأكثر تأثرا بامتداد منخفض السودان الموسمي، هي جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث تشهد عادة هذه المناطق سيول في فصل الخريف من كل عام نتيجة الطبيعة الجبلية لهذه المناطق.