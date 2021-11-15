"المهندسين" تطلق أولى سلاسل المحاضرات المجانية لشعبة الهندسة الميكانيكية

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتحت شعبة الهندسة الميكانيكية برئاسة المهندس عادل درويش، اليوم الإثنين، أولى سلاسل محاضراتها المجانية التي تبدأ بمجموعة من المحاضرات في مجال "الهيدروليك"، بحضور المهندس سامي ترك، عضو مجلس الشعبة ومنسق المحاضرات؛ حيث حملت أولى المحاضرات عنوان "مقدمة عن التحكم الهيدروليكي"، ألقاها الدكتور إبراهيم صالح مصطفى بالكلية الفنية العسكرية.

رحبت المهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، في بداية فعاليات اليوم، بالدكتور إبراهيم صالح، مقدمةً له الشكر على تواصله مع النقابة وتلبية دعوة الشعبة للتواصل مع شباب المهندسين حديثي التخرج؛ للاستفادة والتزود من خبرته المهنية والعلمية.

وأثنت عفيفي على الجهد الكبير الذي تبذله شعبة الهندسة الميكانيكية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، والتي من شأنها صقل معلومات حديثي التخرج، وزيادة تواصلهم وتفاعلهم مع بيتهم الكبير نقابة المهندسين.

وأكد المهندس عادل درويش، رئيس الشعبة، أن سلسلة المحاضرات المجانية استكمال للمحاضرات والندوات التي نظمتها الشعبة، موضحًا أن الهدف من إقامتها هو رفع مستوى التدريب للمهندسين للحصول على وظائف مناسبة وكذلك زيادة خبرة مهندسي ميكانيكا.

وقال المهندس سامي ترك، عضو مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية ومنسق المحاضرات، إن اليوم شهد تحقيق الحلم بالبدء في تنفيذ عدد من الدورات لمجالات ممارسة المهنة لشعبة الهندسة الميكانيكية؛ وهي دورات في (الهيدروليك، ومكافحة الحريق، وتخطيط الصيانة، والتكييف والتبريد، والسيارات)، لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 750 من أعضاء النقابة لحضور هذه الدورات.

وقال ترك: لا يفوتنا أن نتقدم كشعبة ميكانيكا بالشكر للمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب على موافقتهم على طلب مجلس الشعبة لتنفيذ هذه الدورات، وكذلك الشكر موصول لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بمرسى مطروح لتعاونهم في الإعداد عن طريق "زووم".

وأوضح د.م. إبراهيم صالح، في ما يخص موضوع المحاضرة والتي حملت عنوان "مقدمة عن التحكم الهيدروليكي" والتي تطرق فيها إلى تعريف علم "الهيدروليك"، أنه علم يختص بدراسة نقل القوة والحركة عبر الموائع، وانتقل إلى أهمية الأنظمة الهيدروليكية؛ ومنها (إمكانية التحكم الدقيق في الحركات السريعة وكذلك الحركات متناھية البطء، والمرونة العالية في إمداد ھذه الأنظمة بالطاقة الھيدروليكية من وحدات قدرة مركزية أو منفصلة).

وتابع صالح بأن القوة الهيدروليكية توفر مرونة في التحكم في الآلات، وتعمل على عزل دوران ثابت بسرعات متغيرة بلا حدود في أي من الاتجاهين، وتوفر الحرية في تصميم الماكينة، مؤكدًا أن الطاقة الهيدروليكية فعالة، ويمكن الاعتماد عليها وتعطي أداء يمكن التنبؤ به.

وتضمنت المحاضرة شرح التحكم الهيدروليكي في جميع مجالات الميكانيكا؛ ومنها (الطيران، والمعدات، والورش، والسيارات)، وأهمية هذا المجال في التطبيقات المختلفة، إضافة إلى التطرق إلى مكونات الأنظمة الهيدروليكية والتي تتلخص في المضخات، والمحركات الهيدروليكية، وصمامات التحكم والملحقات المختلفة.