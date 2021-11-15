مباراة مصر والجابون.. كيف تشاهد لقاء المنتخب في تصفيات كأس العالم؟

كتب- مينا غالي:

اختتمت الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استعداداتهما لنقل مباراة مصر والجابون، التي تقام عصر الثلاثاء بملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكان قد حسم المنتخب الوطني تأهله للمباراتين الفاصلتين المؤهلتين للمونديال، بعد تصدره المجموعة رسميًا في الجولة الماضية، عقب تعادله بهدفين لكل منهما مع منتخب أنجولا على ملعبه، بحيث تعد مباراته أمام الجابون تحصيل حاصل.

وتقرر أن يتم بث المباراة بوحدة الـ4k التي استقدمتها الهيئة الوطنية للإعلام، و20 كاميرا مثبتة في كافة أركان الملعب، بالإضافة إلى كاميرا درون وواير كام لتصوير الملعب من أعلى، وذلك بهدف نقل المباراة بأفضل صورة ممكنة بالتعاون بين الهيئة والشركة المتحدة.

كما تقرر تكليف فريق عمل من إدارة البرامج الرياضية بالهيئة الوطنية للإعلام، لإخراج المباراة.

ومن المقرر أن تبث المباراة على شاشة أون تايم سبورتس 1 بعد حصولها على حقوق بث مباريات مصر في التصفيات، وذلك على ترددها 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

ويستعرض مصراوي كيفية ضبط التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورتس على النحو التالي:

· أولاً بالنسبة للريسيفر العادي المتصل بالتلفاز:

- فتح قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر.

- اختيار قائمة الترددات.

- إضافة تردد جديد من الزر الأحمر.

- إدخال التردد وكافة البيانات الموضحة أعلي.

- الضغط علي زر البحث.

- سيتم إضافة التردد أو القناة في قائمة القنوات.

· ثانيًا بالنسبة للتلفاز المزود بريسيفر مدمج داخله built in

- الضغط على القائمة الرئيسية "menu".

- الضغط على عبارة "installation" أو تركيب بالعربية.

- الضغط على "إضافة تردد جديد".

- كتابة التردد الجديد "11681".

- اضغط "بحث" وبعد تنزيل القناة اضغط "ok" أو موافق

- سيتم تنزيل القناة ويتم تثبيت ترددها.