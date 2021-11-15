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بالمجان.. الأوقاف: الزي الأزهري وإصدارات الوزارة حق للأئمة

11:07 ص الإثنين 15 نوفمبر 2021
بالمجان.. الأوقاف: الزي الأزهري وإصدارات الوزارة حق للأئمة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أن الزي الأزهري وجميع إصدارات الوزارة، حق خالص للأئمة بالمجان، ولا يتحملون في أي منها أي تكلفة من أي نوع أو تحت أي مسمى مصاريف نقل أو غيرها مهما كانت يسيرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن سجاد فرش المساجد بالمجان تماما دون أي مصاريف نقل أو غيرها تحت أي مسمى، مشددة على أن جميع العاملين بالوزارة يؤدون واجبهم الديني و الوطني والوظيفي في خدمة بيوت الله عز وجل.

وشددت الوزارة، على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية، معلنة أنه يوجد رابط يمكن التواصل من خلاله لتقديم الشكاوى والاستفسارات، وهو (https://forms.gle/2gngWsA1q1YSig476).

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه لن ينظر في أي شكوى ما لم تكن جدية موثقة مشفوعة بصورة بطاقة الرقم القومي للشاكي ورقم هاتفه.

وزارة الأوقاف الزي الأزهري اللأئمة

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