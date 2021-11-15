وزير الري يوجه بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار لمواجهة موسم الأمطار والسيول

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على البدء في تنفيذ الإجراءات السابق الإعلان عنها بمنع دخول أيا من العاملين إلى مبانى الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل ثلاث أيام وذلك اعتبارا من يوم ١٥ نوفمبر المقبل.

وفى إطار التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وجه الدكتور عبد العاطى بالإستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة، مع مواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

واستعرض الدكتور عبد العاطي موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

الجدير بالذكر أنه تم إزالة ١٦٨٨٩ حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف واملاك الرى بمختلف المحافظات بمساحة اجمالية ٣ مليون متر مربع تقريبا حتى تاريخه.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع باطوال تصل إلى ٣٢١٢ كيلومتر، ويجرى العمل في ترع باطوال ٤٥٤٧ كيلومتر اخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال ١٩٥٨ كيلومتر، ليصل إجمالي الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ٩٧١٧ كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى باطوال تصل الى ٤٦٦ كيلومتر وتم تأهيل ٣٠ كيلومتر من المساقى وجاري العمل في باقي الأطوال.

كما وجه الدكتور عبد العاطي بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع عقد مسابقات بمختلف المحافظات لتكريم التجارب الناجحة والتى تحولت لإستخدام نظم الرى الحديث لتصبح نموذجا لتشجيع باقى المزارعين على هذا التحول.

وفي إطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي.

وفي إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي، وجه الدكتور عبد العاطى بالاستمرار فى تطوير التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه التطبيقات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتحديد الوثائق التى تحتاج لإصدارها بطريقة مؤمنة مثل تراخيص المياه الجوفية والشواطئ والنيل وغيرها.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الري الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.​