استثناء لفئتين.. الصحة تمنع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول العاملين بالوزارة إلا بعد التطعيم بلقاح كورونا.

وسبق أن طالبت الوزارة، من كل الجهات بالتأكيد على التزام كل العاملين بوزارة الصحة والوحدات التابعة لها ومديريات الصحة ومنشآتها من تلقى لقاح فيروس كورونا بحلول منتصف الشهر الماضي.

وشددت على عدم السماح للعاملين بالمنشآت الطبية أو المقرات الإدارة التابعة لوزارة الصحة والجهات التابعة لها لمقرات عملهم، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام من خلال المعامل المركزية مرفق به إيصال سداد المصروفات الإدارية لإجراء التحاليل.

وأكدت أن مسئولية عدم دخول العاملين لمقر عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا مسئولية أمن المنشأة ومسئول دفتر الحضور والانصراف بالمنشأة.

واستثنت الوزارة السيدات الحوامل أو المرضعات من تطبيق القرار.