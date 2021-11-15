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الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي "بيت الوطن" بمدينة العبور

10:15 ص الإثنين 15 نوفمبر 2021
الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي "بيت الوطن" بمدينة العبور

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 2/1/2022، وحتى يوم الأربعاء 12/1/2022، في تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثامن بلوك 17112 بمدينة العبور.

وأكد وزير الإسكان، في بيان اليوم، أنه تم دفع العمل بمشروعات المرافق والطرق لخدمة قطع الأراضي بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة، ولسرعة تسليمها لمستحقيها وتحقيق التنمية المستهدفة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم العديد من قطع الأراضي والوحدات السكنية لمستحقيها.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 61 : 75، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 46 : 60، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 16 : 30، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 1 : 15، يوم الإثنين 10/1/2022، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 11/1/2022، والأربعاء 12/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

عاصم الجزار وزير الإسكان قطع أراضي بيت الوطن مدينة العبور

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