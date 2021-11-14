Masrawy logo white

شيخ الأزهر يهنئ بن زايد بتنظيم قمة المناخ: الإمارات في قلب العالم العربي والإسلامي

07:13 م الأحد 14 نوفمبر 2021
شيخ الأزهر يهنئ بن زايد بتنظيم قمة المناخ: الإمارات في قلب العالم العربي والإسلامي

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن سعادته مع ولي عهد أبو ظبي، وتهنئته لفوز الإمارات بقمة المناخ بعد المقبلة، خلال اتصال هاتفي بينهما.

وقال شيخ الأزهر في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الأحد: "سعدت بالحديث مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتهنئته بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28".

وتابع: "الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي، يسعد كل عربي بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية".

أحمد الطيب الأزهر الشريف فيسبوك COP28 المناخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس السيئ والأمطار.. تحذير ونصائح من الأرصاد لقائدي السيارات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا