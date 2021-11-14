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السياحة: إلغاء ترخيص 12 فندقًا في البحر الأحمر وجنوب سيناء

07:10 م الأحد 14 نوفمبر 2021
السياحة: إلغاء ترخيص 12 فندقًا في البحر الأحمر وجنوب سيناء

عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، قرارات جديدة بشأن المنشآت الفندقية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال العاصي، في بيان، إن تم إصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لـ7 منشآت فندقية بمحافظة جنوب سيناء و5 بمحافظة البحر الأحمر، لعدم قابليتها للتشغيل السياحي وسوء جودة الخدمات السياحية المقدمة بها وعدم التزامها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، لحين توفيق أوضاعها وتلافي كافة الملاحظات.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في إيفاد اللجان لإعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف المنشآت الفندقية المصرية إلى نظيرتها في العالم.

وأكد العاصي، المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والاشتراطات الصحية وبجودة الخدمات المقدمة بها.

وزير السياحة والآثار المنشآت الفندقية جنوب سيناء البحر الأحمر

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