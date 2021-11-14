النيل للتطوير" تتعاقد مع " CFM" التابعة لأوراسكوم لصيانة وإدارة المرافق بـ "نايل بيزنس سيتي"

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محمود طاهر : نسعي لتقديم منتجات مبتكرة تعكس ريادة الشركة في السوق العقارية

تعاقدت شركة النيل للتطوير العقاري مع شركة " كونتراك أف أم CFM" -أحدي شركات مجموعة أوراسكوم للإنشاءات-لتتولى أعمال إدارة وصيانة المرافق بمشروع "نايل بيزنس سيتي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد ثالث أعلي ناطحة سحاب في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس محمود طاهر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة:" نسعي دائمًا في النيل للتطوير العقاري لتقديم منتجات عقارية مبتكرة ومتميزة، تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في التصميم والتنفيذ، وهو ما يتطلب التعاقد مع أعلي الشركات كفاءة وخبرة لتشغيل وإدارة تلك المنشآت حفاظًا علي قيمتها الاستثمارية وضمان تشغيلها وفقًا لأعلي المعايير المطلوبة.

وأضاف: " نؤمن أن اختيار شركة التشغيل والصيانة تمثل عنصرا هامًا في إنجاح عمليات إدارة المباني والابراج العالية، لاسيما عند المراحل الأولي للتصميم التي يتم التركيز فيها على الالتزام بمعايير الصيانة والتشغيل لضمان تنفيذ المبنى وفقًا لأعلي معايير الكفاءة، والاستدامة".

وأوضح: "سعداء بالتعاقد مع شركة كونتراك أف أم CFM، أحد أكبر شركات إدارة المرافق في افريقيا، لما تملكه من تاريخ طويل في مجال إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات التجارية والإدارية يمتد لأكثر من 15 عاما قدمت خلالها خدمات للعديد من الشركات الكبرى في مصر والشرق الأوسط منها فندق الماسة كابيتال، كايروفيستيفال سيتي ، أبراج نايل سيتي ، ايكيا، مول مصر ، البنك التجاري الدولي CIB"

واوضح، انه يعد التعاون الثاني بين الجانبين حيث تتولي " CFM " إدارة وتشغيل مشروع النيل للتطوير العقاري الأول N31"" الذي يطل علي النهر الأخضر مباشرة ومحور محمد بن زايد بمنطقة الداون تاون.

وأشار طاهر، إلى أن " نايل بيزنيس سيتي " يدشن لمرحلة جديدة من تاريخ شركة النيل للتطوير العقاري ويعد شاهدًا على تطور حجم أعمالها المتسارع، وقدرتها المالية والفنية علي تطوير مشروعات أكبر حجمًا وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة عند تأسيس الأبراج شاهقة الارتفاع، لتتصدر الشركات المصرية والعربية المتخصصة في تطوير الأبراج وناطحات السحاب.

ويصنف مشروع " نايل بيزنس سيتي" كأعلى وأكبر مدينة رأسية في أفريقيا، حيث تبلغ مساحته البنائية (296 ألف متر مربع) بما يعادل 86% من مساحة برج خليفة بالإمارات، الذي تصل مساحته لـ 344 ألف متر مربع، كما يعد أعلي ناطحة سحاب ينفذها القطاع الخاص في مصر بارتفاع ٥٦ طابقا (٢٣٣ متر)، وثاني أعلي ناطحة بعد البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية بارتفاع 385 متر، والثالث علي مستوى افريقيا.

وقال محمود طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النيل للتطوير العقاري، أن" نايل بيزنس سيتي" يتكون من 4 أبراج منفصلة، فيما يضم كل مبنى نحو 56 طابقًا، بإجمالي 224 طابق للأبراج الأربعة، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن أعلى مبنى إداري في أفريقيا بارتفاع 233 متر".

وأكد ان الشركة تضع كافة خبراتها الممتدة لأكثر من 20 عاما في مجالات الانشاءات لتحقيق تجربة معمارية متفردة لتسطر بمشروعاتها قصة نجاح جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، تساهم من خلالها في تحقيق رؤية القيادة السياسية في تطوير مدينة ذكية وعملاقة تعكس تاريخ مصر العريق ومستقبلها الواعد.

وكانت النيل للتطوير العقاري قد دشنت مشروع «North 31» الذي يعد أولي مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة ويقع في منطقة "الداون تاون"، كما انه يطل على النهر الأخضر، ومحور محمد بن زايد، باستثمارات تقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه.

ويقام المشروع على مساحة 18 ألف متر مربع بواجهة رئيسية تصل لنحو 100 متر، ويتكون البرج من 36 طابقًا، بارتفاع 131 متر، كما يضم وحدات تجارية (محلات ومطاعم وكافيهات)، ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشقق فندقية، كما تلتزم الشركة بتقديم تسهيلات عديدة للعملاء والزوار ومرتادي البرج، تضاهي ما تقدمه أشهر الأبراج المماثلة حول العالم.