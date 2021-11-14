لجنة المرأة بالوفد لمصراوي: "المومس الفاضلة" إهانة للمصريات وانتكاسة للفن

(مصراوي):

رفضت نهى سليمان سكرتيرة لجنة المرأة بحزب الوفد وسكرتير عام اللجنة الفرعية للوفد بالتجمع وعضو قطاع شرق القاهرة، اعتزام الفنانة إلهام شاهين تقدم مسرحية تحت مسمى "المومس الفاضلة" على المسارح المصرية، مؤكدة أن هذا إهانة للمرأة المصرية.

وقالت سليمان، في تصريح لموقع "مصراوي"، على هامش احتفال حزب الوفد بعيد الجهاد، إن تقديم مثل هذه الأعمال وتحت هذا الأسم هو إهانة واضحة وصريحة للمرأة المصرية في عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم للمرأة ما لم يقدمه لها أحد من قبل.

وأضافت سليمان أن المرأة المصرية تعيش حاليا اسمى عصورها على كافة المستويات والمجالات، مؤكدة أن إيمان القيادة السياسية بها وقدرتها على إدارة الملفات جعلها تصل إلى أرفع المناصب القيادية.

وأشارت سليمان إلى أن تقديم مثل هذه المسرحيات أو الأعمال الفنية الأجنبية داخل المجتمع المصري يمثل انتكاسة للفن المصري العريق، مؤكدة أنها مع الفن وترجمته بما يتماشى مع عادات وتقاليد وثقافة الشعب المصري.

ونوهت إلى أنها ضد هذه المصطلحات البعيدة عن عادات وتقاليد الشعب المصري، لافتة إلى أنه اسم المسرحية يناسب دول أخرى مختلفة عن ثقافة الشعب المصري، فأنها ترفض لأنه لا يتناسب مع قيمة ولا مع المرحلة التي نحن بها، وهي مرحلة البناء والتعمير في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.

ولفتت إلى أن الفن المصري من القوى الناعمة وله دور في نشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع، من خلال إلقاء الضوء على موضوعات هادفة والجميع مع حرية الفن وعدم وضع قيود عليه لعظيم دوره في المجتمع، رافضة أن يكون لدينا فن لا يساعد في بناء الشخصية المصرية الوطنية بل يطلق أسماء تعمل على هدم القيم والعادات.

وأعلنت سليمان تأييدها لكل الخطوات التي قام بها أعضاء بمجلس النواب أو أي جهة تنفيذية ضد هذا العمل ويسعى إلى عدم عرضه، مؤكدة أن الفن رسالة ونحن مع الرسالة الهادفة وليس الهادمة للأخلاق المجتمع وثقافته.

وكان النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية" المومس الفاضلة"، أو "الساقطة الفاضلة" التي تعتزم شاهين تقديمها على خشبة المسرح، مؤكدًا: "طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر، قبل أكثر من 75 عامًا، غير مناسبة للمجتمع المصري، بل ومن الممكن أن يطلق عليها فن إباحي".

وقالت الفنانة إلهام شاهين، "اعتراض النائب البرلماني على العمل الفني لن يمنعني من الاستمرار فيه، وإحنا هنفذ المسرحية وهي مجرد فكرة طرأت في مهرجان المسرح الدولي للشباب، ولابد أن يقرأ النائب من هو جون بول سارتر والذي انحنى للأستاذة سميحة أيوب احتراما في المسرح لتقديمها عدة أعمال له".

وأشارت إلى أنه مجرد طرح اسمها على الصحف ووسائل الإعلام يثير غضب اللجان الإلكترونية على السوشيال ميديا، قائلة: "فكرة اسم إلهام شاهين مجنناهم على السوشيال ميديا، واللجان بتشتغل على أي حاجة تخصني، وقبل المسرحية تكلموا عن موضوع التبرع بالأعضاء، وقبله عن فيلم (حظر تجوال) وغيره".

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