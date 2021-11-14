البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال بقوة 6.28 ريختر ضرب جنوب إيران
كتب- يوسف عفيفي:
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وبعض المحطات الدولية، اليوم الأحد، الموافق 14 نوفمبر، هزة أرضية جنوب إيران.
وبحسب بيان اليوم، جاءت الهزة في تمام الساعة 2.7 مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 6.28 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 27.77 شمالا، وخط العرض: 27.77 شمالا، وخط الطول: 56.14 شرقا، والعمق: 32.7 كم.
ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية في مصر، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
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