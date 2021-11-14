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تحذير لقائدي السيارات.. نصائح من الأرصاد للمواطنين خلال الأمطار والطقس السيئ

04:34 م الأحد 14 نوفمبر 2021
تحذير لقائدي السيارات.. نصائح من الأرصاد للمواطنين خلال الأمطار والطقس السيئ

أمطار

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين وقائدي السيارات بشأن التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب عدد من المناطق.

وقال شاهين، لمصراوي، إنه بالنسبة لمناطق سقوط الأمطار فعلى قائدي السيارات خلال فترة الأمطار التنبه جيدا لحالة الطرق ومعرفة الوضع على الطرق قبل السفر وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزلقة أو في حالة إغلاق طرق وخاصة المتوجهين من وإلى المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار.

وبالنسبة لمواطني القاهرة والوجه البحري، فلا توجد أمطار، ولكن يفضل التوقف عن ارتداء الملابس الصيفية والاعتماد على ملابس "ثقيلة نوعا ما" ومن يسافر باكرا أو متأخرا يفضل اصطحاب جاكت معه أثناء السفر، حيث توجد برودة خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

أمطار الطقس السيئ الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

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