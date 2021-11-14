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"البحوث الإسلامية": نحرص على توعية طلاب الأزهر بكافة المستجدات

04:25 م الأحد 14 نوفمبر 2021
"البحوث الإسلامية": نحرص على توعية طلاب الأزهر بكافة المستجدات

مجمع البحوث الإسلامية

كتب- مصراوي:

القاهرة- أ ش أ:

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد، حرص المجمع على الاهتمام بطلاب الأزهر الشريف، وتقديم الدعم الثقافي والمعرفي لهم، حتى يكونوا على وعي بالقضايا والمستجدات التي تدور حولهم، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم أجمع وتحتاج إلى مواجهة حاسمة لكل فكرٍ منحرف.

وقال عيّاد، في تصريحات اليوم الأحد - إن إقامة معرض المجمع للكتاب للمرة الأولى بكلية اللغة العربية بأسيوط تزامنًا مع مؤتمرها العلمي الخامس، يأتي في إطار اهتمام المجمع برسالة الأزهر العلمية والتوعوية؛ وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ببذل الكثير من الجهود للحفاظ على وعي طلاب وطالبات الأزهر الشريف.

وأضاف عيّاد، أن إصدارات المجمع التي تُقدم من خلال هذا المعرض - الذي يعقد تحت عنوان: "الأصول الفلسفية للعلوم الإنسانية قديمًا وحديثًا" - تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتستعرض حلولًا واقعية لكثير من القضايا المجتمعية الشائكة،كما تفنّد الكثير من الشبهات الفكرية المثارة وترد عليها بمنهجية علمية واضحة؛ حيث تشتمل هذه الإصدارات على التخصصات العلمية المختلفة في الفكر والعقيدة والتفسير والحديث واللغة، كما تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الراهنة .​

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Asha
مجمع البحوث الإسلامية توعية طلاب الأزهر الأزهر الشريف

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