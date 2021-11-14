معمل أبحاث الثروة السمكية يختتم البرنامج التدريبي حول جودة المياه في المزارع

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة أميرة الحنفي مدير معمل أبحاث الثروة السمكية عن اختتام البرنامج التدريبي "جوده المياه في المزارع السمكية"، والذي نظمه المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية.

وبحسب بيان يأتي هذا في إطار الدور التدريبي والإرشادي للمعمل المركزي لبحوث الثروه السمكية وبتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضحت الحنفي، اليوم الأحد: تم تدريب 20 متدربا من خريجى كليات الاستزراع السمكي والطب البيطري والزراعة والعلوم وكذا بعض المستثمرين العاملين في قطاع الاستزراع السمكي.​