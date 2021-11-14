Masrawy logo white

معمل أبحاث الثروة السمكية يختتم البرنامج التدريبي حول جودة المياه في المزارع

03:59 م الأحد 14 نوفمبر 2021
معمل أبحاث الثروة السمكية يختتم البرنامج التدريبي حول جودة المياه في المزارع

الثروة السمكية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة أميرة الحنفي مدير معمل أبحاث الثروة السمكية عن اختتام البرنامج التدريبي "جوده المياه في المزارع السمكية"، والذي نظمه المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية.

وبحسب بيان يأتي هذا في إطار الدور التدريبي والإرشادي للمعمل المركزي لبحوث الثروه السمكية وبتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضحت الحنفي، اليوم الأحد: تم تدريب 20 متدربا من خريجى كليات الاستزراع السمكي والطب البيطري والزراعة والعلوم وكذا بعض المستثمرين العاملين في قطاع الاستزراع السمكي.​

معمل أبحاث الثروة السمكية جودة المياه المزارع السمكية الثروة السمكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تكليف "حسام عبدالغفار" متحدثا رسمياً لوزارة الصحة خلفا لخالد مجاهد (مستند)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا