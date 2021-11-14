خلال 24 ساعة.. ضبط 49 سلاح ناري وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي

كتب - محمد الصاوي:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (49 سلاح ناري، بحوزة 38 متهمًا).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات 52865 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبطت الحملات 144 قضية مخدرات، بحوزة 150 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.