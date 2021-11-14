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بعد 15 يوما.. منع المواطنين غير المطعمين ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية بالقاهرة

02:58 م الأحد 14 نوفمبر 2021
بعد 15 يوما.. منع المواطنين غير المطعمين ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية بالقاهرة

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر القادم.

وقال المحافظ، في بيان، الأحد، إن الدولة وفرت جميع إمكانياتها لتوفير الطعوم حرصًا على صحة المواطنين.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ القاهرة، على أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين 15 نوفمبر.

ووفرت المحافظة، اليوم الأحد، بالديوان العام قافلة طبية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد.

وشدد محافظ القاهرة على مديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

وطمأن محافظ القاهرة الموظفين المتخوفين من تلقي اللقاح مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

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