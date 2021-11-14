محافظ الجيزة يتفقد أعمال ميدان الرماية ومحيط البوابة الأولى والثانية لحدائق الأهرام

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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التجميل الجاري تنفيذها بميدان الرماية والتي تضم دعم الميدان بالمسطحات الخضراء ورفع كفاءة أرصفة المشاة والأسوار المحيطة بالميدان، خاصة وأنه يشهد كثافة حركيه علي مدار اليوم.

وبحسب بيان اليوم، كلف محافظ الجيزة هيئة النظافة ومديرية الطرق وحي الهرم بتجميل ورفع كفاءة الساحات الفارغة بمدخل البوابة الأولى لحدائق الأهرام ودعمه بالمسطحات الخضراء والأشجار .

كما كلف برفع كفاءة الأسوار الخارجية لحدائق الأهرام بالبوابة الأولى والثانية والتأكد من تغطية كافة الكابلات الكهربائية وصيانة أعمدة الإنارة مع تمهيد أرصفة المشاة.

وتفقد المحافظ، أعمال رصف بعض القطاعات المعيبة بطبقة الطريق بدءا من ميدان الرماية باتجاه شوارع الشمس ورؤوف خليفة والمنصورية والمنطقة الاثرية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال ورفع كفاءة أرصفة المشاة ودعمه بالمسطحات الخضراء وتنفيذها على أكمل وجه.

وخلال الجولة، اطمئن المحافظ، على نسب تنفيذ أعمال إزالة العقارات غير الآمنة بمنطقة سن العجوز والموقف التنفيذي الحالي لها .

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.